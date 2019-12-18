Дмитрий Васильев оценил высказывания Фуркада и Самуэльссона о России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что французский биатлонист Мартен Фуркад не был искренен в своей реакции на отстранение России от крупных международных соревнований.

— Совсем недавно он говорил совершенно другие вещи, а теперь переобулся. Видимо, ощутил критику в свой адрес из России, — приводит слова Васильева RT. — Поэтому меня не удивляет, что Фуркад осознал — преждевременно делать жесткие заявление до решения Спортивного арбитражного суда. Как минимум высказываться до окончательного вердикта непрофессионально, а как максимум — неприлично. Ведь это твои коллеги. Молодец, что провел работу над ошибками и сделал правильные выводы. Это делает ему честь. Но его риторика меняется в зависимости от конъюнктуры. Мартен говорит то, что ему выгодно. Я бы не стал его идеализировать.

Также россиянин оценил слова олимпийского чемпиона из Швеции Себастьяна Самуэльссона. Биатлонист является активным борцом с российским допингом.

— Кто такой для меня Самуэльссон? Где сейчас его результаты? — заметил Васильев. — Да, он борец за справедливость. Посмотрите, тот же Фуркад в прошлом сезоне чаще всех занимал четвертые места. Я вижу тут прямую закономерность. Не следует понапрасну на кого-то нападать, если не знаешь всей сути вопроса, всех деталей. А Самуэльссон просто хочет сделать себе имя на подобных заявлениях. Есть такой сорт людей, которые любят критиковать всех вокруг, а в своем глазу не видят даже бревна. Пусть дальше болтает. Допингом болеет весь мир, и Россия далеко не самый главный злодей. Может, мы наоборот самые белые и пушистые. Просто нас назначили виноватыми по политическим причинам.