Дмитрий Васильев утверждает: Логинов не подписывает контракт с СБР из-за обязательств перед спонсорами

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что российский биатлонист Александр Логинов не соглашается подписывать контракт с СБР из-за обязательств перед спонсорами. Логинов по-прежнему не заключал соглашения с организацией, поскольку его не устраивают условия. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ.

— Я знаю позицию Александра: у него есть определенные обязательства перед спонсорами, которые помогали ему во время дисквалификации, и, будучи человеком слова, он выполняет данное им обещание, — цитирует ТАСС Васильева. — В этой ситуации я не понимаю другого: почему нельзя было всем вместе собраться и договориться? Ситуация элементарная, можно же было пригласить в СБР его спонсоров, чтобы сесть за одним столом и все обсудить.

Конфликтная ситуация сложилась на ровном месте, и сейчас она может зайти в тупик по причине отсутствия попытки поговорить со спортсменами напрямую, а не через прессу. На самом деле, никакой проблемы не существует, разрешаются и более сложные ситуации. Думаю, что с ребятами надо встретиться, президенту СБР поговорить один на один с Логиновым.

Теперь же из-за рядового вопроса приходится держать всю страну в напряжении. Такие ситуации должны обсуждаться внутри структуры, доводить до такого недопустимо.