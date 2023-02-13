Дмитрий Васильев считает, что ВАДА необходимо аннулировать за лицемерное отношение к спорту

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) дискредитировало себя бездействием по вопросам использования спортсменами терапевтических исключений.

«Ими придуманы истории о необходимости этих препаратов с точки зрения превентивной меры. Но заболеванию подвержены большинство людей на планете — у многих раковые клетки находятся в спящем состоянии. Получается, что надо всем разрешить использовать такие препараты? Это обычное лукавство, которое они прикрывают, рассказывают красивые истории. Весь мир живет по одним законам, а норвежцы — по другим, и при этом они всех учат.

Надо полностью аннулировать ВАДА, сформировать новый его состав, не допуская туда западных представителей», — приводит ТАСС слова Васильева.

Он также отметил, что не понимает, почему наказания избежали британский легкоатлет Мо Фара и восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген.

«Нужен мораторий хотя бы на год по терапевтическим исключениям, и вы увидите, как изменится расстановка на пьедестале. Те, кто доминирует сейчас, даже в десятку попадать не будут. Но никто на это не пойдет, потому что вскроется все это лицемерие», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Васильев заявил, что не верит в искренность французского биатлониста Мартена Фуркада, который выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.