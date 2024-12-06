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Васильев: «Белорусские биатлонисты дают повод считать их главными претендентами на награды»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о старте сезона команды Белоруссии по биатлону.

«Команда Белоруссии оставляет самые приятные впечатления, потому что традиционно белорусская школа еще с советских времен находится на высоком уровне. И вот те знания и традиции там очень удачно интегрировали в нынешнюю команду. Поэтому Белоруссия выглядит очень достойно. Белорусские спортсмены дают повод не только российским, но и другим спортсменам считать их главными претендентами на награды любого уровня», — цитирует Васильева Legalbet.by.

На первом этапе Кубка России по биатлону белорусы завоевали золото в смешанной эстафете и бронзу — в одиночной смешанной эстафете, а также были третьими в спринте. В пятницу, 6 декабря, представитель Белоруссии Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России.

Источник: Legalbet
Биатлон
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Белорусский биатлонист Смольский выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России

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