Дмитрий Васильев предлагает не вызывать в сборную России биатлонистов с допинговым прошлым. Включая Логинова, Старых и Глазырину

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предложил ужесточить правила отбора в сборную России. По его мнению, в команду не нужно вызывать спортсменов с допинговым прошлым. По его правилам в команду бы не попал ее лидер Александр Логинов, отбывавший дисквалификацию за эритропоэтин.

— В нынешней ситуации у меня вообще особое мнение по поводу тех, кто замешан в допинговых делах, — сказал Васильев. — Россия в тяжелейшем допинговом скандале, в биатлоне пытаемся восстановить свой статус. Нужны какие-то чрезвычайные меры, не только чтобы показать, что мы реально что-то делаем, а чтобы элементарно начать наводить порядок в стране. Я за то, чтобы спортсмен, уличенный в допинге, получал минимум четыре года, а по-хорошему, если это доказанный случай — пожизненную дисквалификацию. Невозможно же это! У России сложилась катастрофически негативная репутация. И это в основном из-за нерадивых спортсменов и личных тренеров. В итоге страдает имидж страны.

— Жестко.

— А сколько еще можно? Понятно, что с этим нужно быть максимально осторожным. Нет же, находятся какие-то индивидуумы, которые думают, что они хитрее всех. Чтобы остановить этот вал, нужно принимать излишние меры.

— Но Логинов по вашей схеме бы сейчас сидел и телевизор смотрел.

— А почему нет? Но это все-таки эпизод до Сочи. Отсидели, ладно. Но я думал, что это остановится. Но нет же, только начали что-то выстраивать — Васильева со своими глупостями. Да, есть случаи — закапал в нос не то, случайности, это понятно. Но если человек с ЭПО — то он сознательно шел и употреблял допинг. Надо провести черту, и все, следующего в черный список. Думаю, немного найдется стран, которые примут таких изгоев. (Дмитрий Кузнецов)

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