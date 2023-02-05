Дмитрий Васильев: «Гонка звезд» в биатлоне выглядит неуместно и нелепо»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ответил на вопрос о необходимости проведения биатлонной «Гонки звезд» в России.

«Это избыточно — проводить такие вещи, как «Гонка звезд» в биатлоне. Во-первых, сейчас проходит СВО — и показывать счастье или радость не совсем уместно. Во-вторых, те звезды, которые раньше являлись ими и сегодня выступают на этом мероприятии — выглядят непривлекательно, непрезентабельно, а кто-то вообще уродливо. Поэтому «Гонка звезд» в биатлоне с двух сторон выглядит неуместно и нелепо», — цитирует Васильева Metaratings.ru.

«Гонка Звезд» проходила 5 февраля в «Лужниках». Победителями соревнований стали призер Олимпийских игр Иван Черезов и ведущая Ольга Петрикова.