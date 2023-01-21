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Сегодня, 17:40

Васильев — о российских и белорусских стартах по биатлону: «Ожидал худшего. Смотрятся симпатично»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» оценил качество российских и белорусских стартов по биатлону.

«Я ожидал худшего, откровенно говоря. Очень хорошо смотрятся. Конечно, хочется всегда международных стартов, чтобы ребята как-то себя попробовали и порадовали нас, но за неимением их, считаю, что очень достойно проходят соревнования. Парни наши борются, тем более там и призовые есть. Конечно, они не сопоставимы с Кубком мира, но тем не менее. Все симпатично смотрится», — сказал Васильев «СЭ».

В Кубке Содружества в белорусских Раубичах принимают участие российские и белорусские спортсмены. 22 января пройдут масс-старты.

Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
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