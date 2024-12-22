Васильев: «Серохвостов — биатлонист года, лучшая биатлонистка — Сливко»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал лучшего российского биатлониста и биатлонистку 2024 года.

«Лучший биатлонист года — Даниил Серохвостов, лучшая биатлонистка — Виктория Сливко. Это очевидно, они наиболее стабильно выступали. Серохвостов сейчас неплохо смотрелся бы и на Кубке мира. Думаю, он постоянно боролся бы за медали там. А Вика Сливко претендовала бы на попадание в десятку лучших», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

В воскресенье Серохвостов занял четвертое место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Чайковском, отстав от победителя Никиты Поршнева на 12,7 секунды.

Сливко в аналогичной женской гонке стала третьей. Ее отставание от Наталии Шевченко, финишировавшей первой, — 28,4 секунды.