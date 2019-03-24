Дмитрий Васильев: "Логинову нужно разобраться со стрельбой"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Александр Логинов должен решить проблемы со стрельбой. 27-летний спортсмен допустил пять промахов в заключительной гонке сезона в норвежском Холменколлене и занял 18-е место. Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира.

- Мужчины неплохо закончили. Итоговое второе место у Логинова – это хороший результат, - приводит слова Васильева "Спорт день за днем". - Мы получили три золотые медали на Кубке мира, чемпионы Европы у нас есть. В этом смысле все хорошо. Женщины немного подкачали. Но ничего страшного

У Саши потенциал очень хороший. Ему тоже надо разобраться со стрельбой. Она нестабильна. У него постоянно на лежке первый выстрел – промах. Это же явно одна и та же ошибка. Если она сохраняется, то надо работать над ней.

Логинов может стрелять "в ноль", стреляет быстро. Эти моменты надо с ним доработать. И тогда он может конкуренцию составлять даже Йоханнесу Бе.

Лучшим результатом среди женщин стало 14-е место Екатерины Юрловой-Перхт в общем зачете Кубка мира.

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