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Васильев: «Белорусы были бы среди фаворитов и на мировой арене»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление сборной Белоруссии на третьем этапе Кубка Содружества.

«Меня больше удивило, что на предыдущих стартах белорусы не составили такую конкуренцию, как в прошлом году. Видимо, готовились поступательно, не с первых гонок зажигать, а постепенно набирать форму. А так, ребята традиционно являются претендентами на медали не только в России. Они были бы среди фаворитов и на мировой арене», — цитирует Legalbet.by Васильева.

На третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском белорусы завоевали четыре медали.

Источник: Legalbet.by
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
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