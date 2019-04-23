Дмитрий Васильев: "Истомин и Максимов должны были зарекомендовать себя, чтобы тренировать сборную России"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Артем Истомин и Максим Максимов не имеют достаточного опыта для того, чтобы быть помощниками главного тренера мужской сборной России Анатолия Хованцева. Ранее Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав тренерского штаба национальной команды на предстоящий сезон.

- Я не понимаю, что Истомин и Максимов показали в качестве тренеров, - приводит ТАСС слова Васильева. - Нужно, чтобы у них хотя бы были промежуточные результаты для того, чтобы их брали в сборную, люди должны зарекомендовать себя, у них должен быть хоть какой-то опыт, ведь национальная команда - это не проходной двор.

Если ребята хорошо выступали в качестве спортсменов, это их не делает автоматически отличными тренерами. Они должны кого-то предъявить общественности, чтобы мы посмотрели на достижения спортсменов, которых они тренировали.

Отметим, что предварительный состав основной и резервной сборной России для централизованной подготовки будет объявлен в пятницу, 26 апреля.

Стал известен состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2019/20