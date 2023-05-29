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Сегодня, 19:30

Дмитрий Васильев: «Дело об изменениях в Уставе СБР рассматривает суд»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» рассказал о судебном деле, которое может повлиять на будущее российского биатлона.

— На отчетно-выборной конференции, когда Майгурову не хватило одного голоса для победы над Нуждовым (конец июня 2022 года), был принят новый Устав СБР, — напомнил Васильев. - За него проголосовали делегаты конференции.

Ильдар Нугманов (президент Федерации биатлона Республики Татарстан. — Прим. «СЭ») выяснил, что Устав был принят один, а в Минюсте зарегистрирован абсолютно другой. С очень серьезными отличиями. Нугманов подал в суд. Сейчас дело рассматривается. Если будет признано, что была подмена Устава, который был принят на конференции, то налицо мошенничество. Это предмет для разбирательства, выявления тех, кто это сделал, а также возбуждения уголовного дела.

— То есть на это уже должны будут отреагировать и Минспорт, и ОКР?

— Безусловно. Это предмет для вынесения импичмента. Это не поддельный диплом 20-летней давности. Мы живем согласно этому Уставу, а в принятом документе прописаны совершенно другие вещи. Мы за них не голосовали. Это меняет кардинально все. Ждем решения суда.

Виктор Майгуров. «Если докажут, что команда Майгурова подменила Устав СБР, то президенту необходимо объявить импичмент». Новый скандал в биатлоне

Дмитрий Васильев (биатлон)
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