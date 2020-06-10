Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об астматиках в биатлоне.

«Насколько я знаю, и дальше есть много астматиков в биатлоне — из Норвегии, Франции, Австрии, — цитирует Пидручного Tribuna.com. — Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы. — Не знаю, насколько это помогает, у меня нет причин пробовать этот препарат. Согласно слухам, это такой себе легальный допинг, который действительно улучшает результаты».

28-летний Дмитрий Пидручный — чемпион мира в гонке преследования, двукратный чемпион Европы. Ранее он заявлял о наличии допинг-системы в российском спорте.