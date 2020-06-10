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Допинг

Дмитрий Пидручный: «В биатлоне много астматиков — из Норвегии, Франции, Австрии. Они пользуются баллончиками»

10:44
Дмитрий Пидручный. Фото lb.ua.
Дмитрий Пидручный. Фото lb.ua.
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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об астматиках в биатлоне.

«Насколько я знаю, и дальше есть много астматиков в биатлоне — из Норвегии, Франции, Австрии, — цитирует Пидручного Tribuna.com. — Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы. — Не знаю, насколько это помогает, у меня нет причин пробовать этот препарат. Согласно слухам, это такой себе легальный допинг, который действительно улучшает результаты».

28-летний Дмитрий Пидручный — чемпион мира в гонке преследования, двукратный чемпион Европы. Ранее он заявлял о наличии допинг-системы в российском спорте.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/biathlon/1086042345.html

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