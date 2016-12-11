16:42 11 декабря | БИАТЛОН

Дмитрий Пидручный: "Шипулина надо было догонять"

0
0
0
1

Украинец Дмитрий Пидручный после завершения мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что ему нужно было догонять Антона Шипулина перед последним кругом, чтобы иметь шансы на подиум. В итоге украинская команда заняла четвертое место, а россияне финишировали вторыми.

- На последнем круге чуть сил не хватило, - приводит пресс-служба Федерации биатлона Украины слова Пидручного. - До этого и Шипулина, и итальянца надо было догонять. На втором круге - Шемппа. Поэтому в конце было тяжело. Но хорошо, что удержал позицию, отработал на максимуме. Если бы пришлось с кем-то бороться на финише, не знаю даже, что бы я делал.

В целом, сегодня себя чувствовал лучше, чем вчера, тут все-таки и дистанция меньше. "Стойкой" очень доволен. В такой момент часто бывает психологическое напряжение. Но я выдержал до последнего, хоть и отложил немного последний выстрел. В "лежке" один запасной использовал, может, его и не хватило до третьего места. Но в целом я гонкой доволен.

Дополнительная информация

http://www.biathlon.com.ua/comments.php?id=7459

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shu111

Сначала Савранского догони)

19:08 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ