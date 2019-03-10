Дмитрий Пидручный: "Не верю, что смог обыграть такого человека, как Йоханнес Бе"

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил, что не может поверить в свою победу в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 27-летний спортсмен на 8,3 секунды опередил норвежца Йоханнеса Бе, ставшего вторым.

- Я до сих пор не могу поверить, что выиграл золотую медаль, - приводит слова Пидручного официальный сайт IBU. - Я не верю, что смог победить такого человека, как Йоханнес. Последний круг был безумным для меня. Я пытался выжать максимальную скорость, сражаться изо всех сил. Йоханнес старался догнать меня, он был по-настоящему силен.

Напомним, лучшим результатом среди россиян в этой гонке стало 9-е место Евгения Гараничева.

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