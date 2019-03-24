Дмитрий Малышко: "Только к середине ЧМ почувствовал какой-то разгон"

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о своих планах на будущее. Спортсмен планирует принять участие в чемпионате России.

– Поеду на чемпионат России, потому что надо помочь региону, – заявил Малышко в интервью Калашников Media. – Не знаю, в каких гонках буду принимать участие. Спринт и эстафету бегу точно. А дальше посмотрим.

У нас в этом году кто-то ездил в Америку. А мы не ездили, готовились в Риднау. Поэтому действительно, несмотря на то что прошел чемпионат Европы, чемпионат мира, такое ощущение, что только к середине ЧМ почувствовали какой-то разгон. Надеюсь, тут закончим на такой же волне и будут еще силы побороться за медаль на чемпионате России.