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Дмитрий Малышко: «Погода позволяла стрелять хорошо, так что лидеров достать было очень тяжело»

17:44
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Россиянин Дмитрий Малышко остался доволен своим выступлением в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.

— Латыпов пропускал гонку преследования. Возможно, его рассматривают, как более свежего эстафетчика, — предположил Малышко в эфире «Матч ТВ».

Группа преследователей старается идти быстрее обычного темпа. Идеальная погода была, но немного ошибся лежа. После вчерашнего спринта взял себя в руки. Но погода позволяла стрелять очень хорошо, так что лидеров достать было очень тяжело.

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