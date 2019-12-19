Дмитрий Малышко: «Первые номера умудрились пробежать еще по льду, у них в любом случае было преимущество»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Анси.

— Упрекать сервисменов? Ни в коем случае не будем ни на кого вешать, это общая работа, — сказал Малышко в эфире «Матч ТВ». — Трасса начала очень сильно пропускать воду перед стартом, а лыжи мы катали намного заранее. Может быть в этом ошибка. Явно воды стало больше на трассе, может надо было взять другие лыжи.

— Сильно менялось состояние трассы от первых номеров до последних?

— По сравнению со вчерашним днем трасса в хорошем состоянии. Но, естественно, первые номера умудрились пробежать еще по льду, у них в любом случае было преимущество. Даже я — когда ушел на первый круг, было лучше, чем когда шел на финиш.