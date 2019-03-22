Дмитрий Малышко: "На каждом старте приходилось отстаивать и доказывать место"

Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что ему приходилось отстаивать свое место в сборной на каждом старте текущего сезона. 32-летний спортсмен в пятницу примет участие в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
- Сезон, как бы ни складывался в медальном плане, действительно тяжелый, - приводит слова Малышко Калашников Media. - И такой - боевой. На каждом старте приходилось отстаивать и доказывать место.
Сложился чемпионат Европы, где мы успешно к нему подошли. Не скажу, что удовлетворен чемпионатом мира. Хорошо, что сумели буквально выгрызть бронзовую медаль. Сезоном, в целом, я доволен, но какими-то отдельными стартами больше разочарован. Понимаю, что есть куда расти, куда стремиться. Работы непочатый край.
Малышко занимает 37-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 166 очков.
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Дополнительная информация
https://kalashnikov.media/video/sport/dmitriy-malyshko-sezonom-v-tselom-ya-dovolen-no-raboty-vperedi-nepochatyy-kray