Дмитрий Малышко: "На каждом старте приходилось отстаивать и доказывать место"

Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что ему приходилось отстаивать свое место в сборной на каждом старте текущего сезона. 32-летний спортсмен в пятницу примет участие в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

- Сезон, как бы ни складывался в медальном плане, действительно тяжелый, - приводит слова Малышко Калашников Media. - И такой - боевой. На каждом старте приходилось отстаивать и доказывать место.

Сложился чемпионат Европы, где мы успешно к нему подошли. Не скажу, что удовлетворен чемпионатом мира. Хорошо, что сумели буквально выгрызть бронзовую медаль. Сезоном, в целом, я доволен, но какими-то отдельными стартами больше разочарован. Понимаю, что есть куда расти, куда стремиться. Работы непочатый край.

Малышко занимает 37-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 166 очков.

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