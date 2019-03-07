Дмитрий Малышко: "Компрометирующая на меня информация? Нисколько не удивлен"

Олимпийский чемпион Сочи в эстафете Дмитрий Малышко прокомментировал итоги смешанной эстафеты на ЧМ и опроверг допинговые слухи вокруг себя.

– Слышали новости о том, что в базе данных ЛИМС может содержаться компрометирующая вас информация?

– Нисколько не удивлен. Мы давно привыкли, что перед главными стартами всплывают подобные новости. Хочется, чтобы люди, которые вбрасывают ничем не подтвержденную информацию такого рода, несли ответственность. Иначе завтра каждого спортсмена будут поливать с ног до головы, и мы ничего с этим не сможем сделать.

– То есть у вас никаких опасений?

– Абсолютно. Посмеялись, когда увидели эту новость. Разве что тренеры напрягались. Все-таки на носу чемпионат мира, а такие новости отнимают время, ведь нужно разбираться, откуда это все идет.

Думаю, на протяжении нескольких лет перед Олимпиадами и чемпионатами мира мы будем видеть такие новости. Это уже практически норма.

Сейчас речь о базе ЛИМС. Но в России мы давали, наверное, процентов 10 допинг-тестов. Все остальное – в Европе. Так было с начала моей карьеры. Поэтому будь что не так – давно бы все узнали. (Владимир Иванов)