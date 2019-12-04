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Дмитрий Малышко: «Гонка с элементами экстрима»

20:00
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Российский биатлонист Дмитрий Малышко после завершения индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде сравнил состояние трассы с болотом.

— Тяжелая трасса, к стрелковому рубежу подходили в изнеможении, — сказал Малышко в эфире «Матч ТВ». — Старался не выцеливать, стрелять в своем темпе. Но мелкие ошибки не позволили пройти рубеж чисто.

Как трасса? Бежишь, как по болоту. Немного опасно, потому что самый длинный спуск уходит в темноту. Видишь, как перед тобой соперник начинает скакать, подпрыгивать. Думаешь уже только о том, как бы не улететь на спусках мимо. Видел, что на третьем кругу было много падений. Немного опасно. Ну у нас никто не упал, не пострадал.

По колено воды и каши. Думаю, последним номерам еще тяжелее, но гонка с элементами экстрима.

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