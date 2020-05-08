Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику президента СБР Владимира Драчева. Ранее первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заявил, что Драчев не справляется со своими обязанностями. Правление организации объявило о внеочередных выборах президента организации.

— С моей точки зрения, с руководством в Союзе биатлонистов России Драчев в целом справляется. Но если есть к нему вопросы со стороны профессионалов и тех людей, которые на хозяйстве находятся, — пожалуйста, сейчас будет внеочередная конференция и демократическим путем будет избран президент, — цитирует РБК Губерниева. — Это может быть новый руководитель, например, Майгуров, может быть и Драчев. Я не считаю, что Драчев за два года является провальным президентом. Я не удивлюсь, если он продолжит работу, но не удивлюсь, если будет новый президент, потому что биатлон сейчас лихорадит. И наверное, есть люди внутри цеха, которые могли бы взять бразды правления этим видом спорта.