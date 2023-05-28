Губерниев — о Союзе биатлонистов: «Репутация организации на нуле, репутация организатора ниже плинтуса»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал о решении СБР не включать ряд биатлонистов в национальную команду.

«Репутация организации на нуле, репутация организатора ниже плинтуса. Нельзя серьезно относиться к этим людям. Хочется стоять и смеяться. Проблема заключается в том, что некомпетентные люди решают судьбы людей. Общественная организация, сидящая на деньгах спонсоров, не собирает тратить на подготовку спортсменов. Мне написали спортсмены из групп Истомина и Норицына, они умоляли оставить реабилитолога, который им был нужен. А СБР ответил жестким отказом. Союз биатлонистов для чего нужен, чтобы спортсменам вредить? Нужно переименовать организацию в СВСБ (союз вреда спортсменам биатлонистам).

Знаю, как у них вскипают жопы после моих постов в Telegram-канале, поводят совещания, звонят тренерам, переделывают списки, никакие бумаги еще не подписаны. Это такое дешевое шапито, но на самом деле они решают судьбы людей. Лыжникам и биатлонистам повезло, что у них есть Дмитрий Викторович Губерниев, который не даст в обиду эти виды спорта и спортсменов», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Губерниев в своем Telegram-канале сообщил о том, что биатлонисты Елизавета Каплина, Василий Томшин, Алина Кудисова, Ксения Довгая и Иван Колотов не попали в состав сборной команды.