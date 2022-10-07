Биатлон
Новости
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Биатлон

7 октября, 16:13

Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал с патронами в Удмуртии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о ситуации на Кубке памяти Михаила Ткаченко. На турнире биатлонисты соревновались без стрельбы, так как не были завезены патроны.

— Как вы оцениваете случившееся на турнире в Ижевске?

— Сейчас, конечно, очень непростая история с биатлоном, инвентарем, оружием и патронами, но это вопиющий случай. Если речь идет о всероссийских соревнованиях, то, естественно, все должны организовывать регионы, которые правильно оформляют документацию, — цитирует Губерниева «Спорт День за Днем».

Губерниев также заявил, что спортивные власти должны лучше готовится к подготовке турниров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/guberniev-ob-otsutstvii-patronov-v-izhevske-vopiyushchiy-sluchay-no-ne-vse-zavisit-ot-cherezova
Дмитрий Губерниев
31
5
Читайте также
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Васильев: «Малышко закончил со спортом, от Юрловой ждем заявления»

Тренерский совет Федерации биатлона Свердловской области поддержал кандидатуру Майгурова на пост президента СБР
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости