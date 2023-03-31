Губерниев пожелал Резцовой прожить до 120 лет: «Рассчитываю, что с ней все будет хорошо»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» пожелал здоровья трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой, попавшей в больницу после сердечного приступа.

«Желаю Анфисе Анатольевне здоровья, чтобы она прожила до 120 лет и выздоровела без всякого сомнения. Мы всем людям желаем здоровья, и особенно Анфисе Анатольевне. Она опять бабушкой стала. Внукам нужна, детям, всем нам. Рассчитываю, что с Анфисой Анатольевной все будет хорошо», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

28 марта стало известно о госпитализации 58-летней Резцовой по причине сердечного приступа.

За свою карьеру Резцова завоевала титул олимпийской чемпионки Калгари-1988 в лыжных гонках, а также дважды становилась олимпийской чемпионкой в биатлоне: в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.