Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания норвежских биатлонистов Тарьей и Йоханнеса Бе, призвавших Россию принести официальные извинения за допинговые случаи в спорте.

— Насколько я понимаю, в законах, которые прописаны и ратифицированы, по которым живет вся спортивная общественность, извинения не прописаны, — заявил Губерниев «СЭ». — О каких извинениях каждый раз просят наши иностранные друзья-соперники? Вот кто в данной ситуации должен извиняться? Дзюба должен перед Тарьей Бе извиниться?

— Вряд ли Дзюба, он все-таки к теме допинга не имеет отношения.

— Нужна конкретика. Может быть, наши пульмонологи извиняться? Или производители помады, или производители лекарств от астмы? Кто? Страна. Хорошо, но кто будет представлять нашу страну?

— Это глупо говорить, что извинения — путь, чтобы вернуться к полноценному участию в соревнованиях?

— Тема с извинениями давно витает. Но если мы будем нести какие-то наказания, здесь мы ставим точку — никакие извинения ни в каких регламентах не прописаны. Ребята требуют принести то, не знаю что.

И потом — где мы будем извиняться? В порту Осло, в Сходненском лесу, на Камчатке — где?

Пусть ребята скажут, раз предлагают, кто, когда и где должен извиниться? Если они такие принципиальные парни. Мне хотелось бы понять. (Константин Колмаков)