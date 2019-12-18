Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Дмитрий Губерниев: «Можно было Бабикова отправить на Кубок IBU вместо юного дарования Сидорова?»

17:00
Теги:

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление Евгения Сидорова в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Он занял 85-е место, отстав от победителя на восемь с половиной минут.

— Я все понимаю! Но можно было все-таки старика Бабикова отправить на биатлонный Кубок IBU вместо юного дарования Сидорова? — написал Губерниев в своем Telegram-канале. —  Или никак нельзя?"

Антон Бабиков принял участие на этапе Кубка мира в Швеции, но затем его отправили без оружия в Россию.

Кубок мира по биатлону: новости и обзоры, расписание гонок и зачеты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир