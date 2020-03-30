Дмитрий Губерниев: «Малышко, Гараничев и Бабиков не рекомендованы для централизованной подготовки»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонисты Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков не рекомендованы для включения в состав сборной России на предсезонные сборы.

— Немного о биатлоне, — написал в своем Telegram-канале Губерниев. — Малышко, Гараничев и Бабиков не рекомендованы для централизованной подготовки. Полагаю, тут все верно. Упор должен быть сделан на омоложение, однако Малышко, если докажет свою силу на региональном уровне, может пригодиться основной команде. Время Гараничева, боюсь, ушло, а Бабиков просто слабый. Докажет обратное — вернется в команду.