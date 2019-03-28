Дмитрий Губерниев: "Кто не общается с прессой – штрафовать"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что спортсменов, которые не общаются с прессой, нужно штрафовать. По его словам, у них должна быть ответственность перед болельщиками.

– Кто не общается с прессой – штрафовать. Не мне нужно, чтобы спортсмены общались со мной и Kalashnikov Media. Это нужно людям. Мы проводники в данной ситуации, – сказал Губерниев в интервью Kalashnikov Media. – Если спортсмены не хотят зарабатывать… Вот у вас Kalashnikov Media написано, у меня Nordski, наверное, не просто так мы все это написали. Наверное есть ответственность перед людьми, которые нас обули, одели, денег дали, что-то такое.



Как словенки, например, в эстафете лыжной стали серебряными призерами в командном спринте. У них 10 спонсоров, я насчитал и они показывают их радостно: "Вот, ребята, вот мы здесь".



У иностранцев у всех позиция тех, кто не общается, это касается и лыжников и тех, кто не так активно общается. Это странная история, но спонсоры приходят под телевидение. Спонсоры не приходят под группу "ВКонтакте" в конечном счете.



Именно пока сейчас еще спортивные трансляции – это телевидение. Спортсменам платит регион, спортсменам платит стипендию Минспорт, спортсмены получают там какие-то призовые деньги, – ответственность должна быть безусловная.



Понимаете, те кому надо, они общаются, и слава Богу. А кому не надо – может они и не нужны на самом деле публике? Мне, еще раз повторяю, я уже много раз об этом говорил, вообще по барабану, кто-то общается со мной, с коллегами моими, – это нужно телезрителям. Вот нас люди смотрят. Ребята, это вам нужно, не мне. Я проводник.