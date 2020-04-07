Дмитрий Губерниев: «Конфликт внутри СБР исчерпан. Привет биатлонному ГКЧП»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что конфликт в Союзе биатлонистов России (СБР) исчерпан.

— Ждем протокол правления СБР! Он будет 8-го утром, конфликт внутри организации, по моей информации, исчерпан! Конференции не будет, привет биатлонному ГКЧП, тренеров сборной утвердят 10-го апреля! Обстановка рабочая! Именно так я и предполагал, здравый смысл никто не отменял! Наши спортсмены теперь точно всех победят! — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Главными темами сегодняшнего заседания правления СБР должны были стать подведение итогов выступления сборных команд страны в минувшем сезоне и рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба на следующий сезон.

Также правление собиралось обсудить письмо ветеранов биатлона в адрес главы СБР Владимира Драчева, в котором они призвали его добровольно покинуть свой пост.