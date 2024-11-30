Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 02:53

Губерниев: «Если Исхаков сменил его, то и новый флаг ему в руки»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход российского биатлониста Артура Исхакова в сборную Словакии.

«Помер Охрим, да и черт с ним. Ну бегает он, и пусть бегает. Думаю, что в биатлоне этот случай может быть единичным, потому что там не очень развита смена гражданства и нас там не очень хотят видеть. Если он сменил его, то и новый флаг ему в руки. Пусть бегает. Переходы были и будут в любом случае. Пожелаем ему удачи. Я, честно говоря, даже не помню, кто это», — цитирует «РБ Спорт» Губерниева.

В дебютной гонке за сборную Словакии Исхаков занял 42-е место в спринте на этапе Кубка IBU в шведском Идре.

Источник: «РБ Спорт»
Читайте также
МИД Тайваня заявил об извлечении ценных уроков из украинского конфликта
Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы 8 февраля
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
В МИДе заявили о росте конфронтации с РФ в случае введения Западом войск на Украину
У Карена Хачанова родился второй сын
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Популярное видео
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Губерниев: «Серохвостов имеет право высказываться. Календарь действительно перегружен»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости