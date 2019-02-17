Дмитрий Губерниев: "Гараничев в эстафете должен будет искупить свою вину"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Евгений Гараничев проявил непрофессионализм, не выйдя на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Россиянин должен был стартовать 12-м.

– Ну, прошляпил. Тренер сказал, что это безалаберный спортсмен, - сказал Губерниев в эфире "Матч ТВ". - Со всеми пристреливался, а потом не пришел. Проявил непрофессионализм. Тренеры высказали ему порицание, а завтра в эстафете должен будет искупить свою вину. Это, конечно, вопиющий случай. Но я не удивлен, что с ним такое произошло. Он большой оригинал временами.

Первые мысли, что может ему плохо стало. Недоумение, разочарование и переживание за спортсмена. А потом добавились элементы гротеска. Очевидно, что он сам себя наказал. Он наказал тренеров, болельщиков, потому что был лучшим среди наших. И когда лучший из наших, который реально претендует даже на награду, не выходит на старт из-за собственной безалаберности, то это случай вопиющий. Это должно стать для него хорошим уроком.

Поговорить с ним после финиша? Он у нас любит бегать, жаль только, что не на дистанциях в данном случае. Ну и известно почему. Рейс-директор IBU бегал здесь и готовился вывесить объявление о вознаграждении тому, кто увидит Гараничева и привезет.

Евгений Гараничев: "Ничего не случилось. Просто опоздал" //

Гараничев извинился за опоздание на гонку ///

Гараничев не вышел на гонку преследования в США. Он перепутал время старта