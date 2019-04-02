Дмитрий Губерниев: "Если я раздражаю человека, а он смотрит мои репортажи, не переключая, - это нормально"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что люди воспринимают его работу как с одобрением, так и с раздражением. Он добавил, что последняя эмоция также является приятной.

- Уже слагаются легенды по поводу того, что я сказал в эфире, и это люди, которые не смотрят, а ОБС - одна бабка сказала, я уже давно привык на самом деле, - приводит слова Губерниева Калашников Media. - Но если говорить про людей, которым нравится мое творчество, то их миллионы, если мы говорим про людей, которым не нравится - их тоже немало, но раздражение - это приятная эмоция. Если человек, раздражаясь смотрит концерт исполнителя или раздражаясь слушает мои репортажи, не переключая, сыплет цитатами - это совершенно нормально.

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