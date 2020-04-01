Известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву. Ранее ветераны и тренеры призвали его уйти в отставку, однако не все из 24 человек подтвердили это.

«Владимир Драчев, с такой оппозицией, Петрович, ты сможешь СБР до 36-го года смело возглавлять!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале, добавив клоунские эмодзи.

Ранее он написал: «Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий никаких коллективных писем не подписывала! Находится в тихом ужасе! Есть ли в нашей биатлонной семье главный по фейкам? Тренер и отец Кати Юрловой Виктор письма против Драчева не подписывал, равно как и Челюканов, один из наставников Анны Богалий! Однако их подписи на документе есть! Товарищи ветераны и тренеры биатлона, организаторы письма, не вышивайте на карантине белыми нитками! И Барнашов тоже не подписывал ничего против Драчева! ГКЧП, блин!»