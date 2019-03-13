Дмитрий Губерниев: "Даже тренер сборной Норвегии призвал всех закрыть тему Логинова и заткнуться"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Логинов является биатлонистом топ-уровня. Он также добавил, что тема с допинговым прошлым 27-летнего россиянина должна быть закрыта.

- Большинство здравомыслящих биатлонистов знают, что Логинов – чистый спортсмен, - приводит слова Губерниева RT. - Он понес серьезное наказание, вернулся, но является атлетом топ-уровня. Даже тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе призвал всех закрыть тему Александра и заткнуться.

Напомним, Логинов неоднократно подвергался критике со стороны француза Мартена Фуркада, а также шведа Себастьяна Самуэльссона. Россиянин был дисквалифицирован на два года из-за того, что в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин.

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