Дмитрий Губерниев: «Что бы ни пел Тихонов, злоупотреблять допингом мы начали при нем»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские биатлонисты активно применяли допинг в период правления четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в Союзе биатлонистов России (1996-2008).

— Почему после правления Тихонова в СБР мы скатились в глубокую яму? Очень серьезно подскочил уровень конкуренции. Зачастую в те годы мы побеждали нечестно и ели допинг, — сказал в интервью YouTube-каналу «Игра в тело» Губерниев. — Еще с распадом СССР мы начали терять ниточку из тренерских кадров, образованных людей, спортивной медицины. Спортивный профессионализм стал падать, но мы действительно злоупотребляли допингом, что было очень прилично и в биатлоне. И что бы там ни пел Тихонов, делать это мы начали при нем. Но основные проблемы появились при Прохорове. Сейчас наша команда выступает чисто, мы навязали допингу серьезную борьбу, которую, считайте, выиграли.