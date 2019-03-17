"Для меня эта медаль вдвойне приятная". Хованцев - о серебре Юрловой-Перхт в масс-старте на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что вдвойне переживал за Екатерину Юрлову-Перхт во время масс-старта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 34-летняя спортсменка завоевала серебро, уступив пять секунд итальянке Доротее Вирер, которая стала первой.

- Конечно, для меня эта медаль вдвойне приятная, - приводит ТАСС слова Хованцева. - Переживал я, как и в 2015 году, только тогда лежал на кровати, а сегодня - стоя за огневым рубежом. Судьбу золота решил близкий от цели промах - не прошел габарит.

Напомним, Хованцев ранее был личным тренером Юрловой-Перхт. Россиянка выигрывала золото чемпионата мира-2015 в индивидуальной гонке.

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