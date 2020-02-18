Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил о своей невиновности в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен был дисквалифицирован по итогам расследования ВАДА, его обвиняют в использовании оксандролона. Результаты Устюгова в период с лета 2013 по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди них — золото в мужской эстафете.

— Меня дико бесит, что у всех сложилось впечатление, что я виновен, — цитирует ТАСС Устюгова. — Какие-то эксперты вот так запросто заявляют, что в моей крови найден оксандролон. Меня обвиняют в несуществующей, мифической допинговой схеме: мифический осведомитель — мифические файлы. Ни то ни другое мне даже не показали. Видимо, потому, что показать миф в реальной жизни достаточно проблематично.

И это при том, что я двукратный олимпийский чемпион и за всю карьеру у меня не было ни одной положительной допинг-пробы! Я сдавал десятки тестов, и большинство из них — за рубежом.

— Вы просили встречи с этим осведомителем? Запрашивали детали дела?

— Разумеется. Многократно. Но несмотря на мои просьбы о том, чтобы осведомитель явился и подтвердил предоставленную информацию, я получал отказ. При этом я был готов приехать на встречу в любое место. В любую точку мира. И сейчас готов.

— Когда вы узнали о том, кто такой Григорий Родченков?

— Как и все, из прессы. Никогда его не видел лично.

— Позвольте уточнить, самих же проб нет?

— Я был бы рад, если бы они были! Но их нет в принципе, физически. Они были отрицательными, и их утилизировали согласно правилам ВАДА.

Вдумайтесь: ничего нет — ни проб, ни результатов. Нет никаких проб с мочой! Нет ни результатов лабораторных анализов, проба Б не вскрывалась, и обвинения IBU основаны исключительно на несуществующих данных из Московской лаборатории! При том что мною были предоставлены доказательства отсутствия у этой лаборатории, которая якобы анализировала мою пробу, не только методики обнаружения, но и самих образцов для проведения анализов на соответствующий препарат. Меня обвинили в использовании оксандролона, но мы изучили этот вопрос с юристами и выяснили, что это вещество просто невозможно легально приобрести на территории России. И Московская лаборатория, как мы также выяснили, не закупала образцов. Повисает еще один вопрос: как этот тест был сделан? Фактически меня обвиняют в убийстве при отсутствии самого факта убийства.

Получается, проб нет и теперь можно обвинять кого угодно, опираясь лишь на клевету осведомителей.