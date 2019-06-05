Директор СБР не думает, что IBU рекомендует восстановить организацию в июне

Директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков признался, что не ждет от IBU решения о восстановлении организации в июне. Заседание исполкома IBU пройдет 6-7 июня.

- Не думаю, что на заседании будет принято решение рекомендовать конгрессу восстановить СБР, - приводит РИА Новости слова Голикова. - Они никуда не торопятся. Тем более вопрос о восстановлении СБР не входит в официальную повестку заседания, они всего лишь заслушают членов рабочей группы. И даже если члены исполкома сочтут, что у нас все хорошо, они не будут выносить именно такое решение.

Напомним, СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Россия не может выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований.

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