Смольская о победе в масс-старте в Кубке Содружества: «Рада снова испытать победные эмоции»

Белорусская биатлонистка Динара Смольская прокомментировала победу в масс-старте в Кубке Содружества в Красноярске.

«Для меня было важно провести качественную гонку и вчера и сегодня. Вчера на сто процентов это удалось, а сегодня не совсем. Я довольна, что промах на последней стрельбе показал мне, как я умею работать на финишном круге. Классно поработали с Викой Сливко. Знаю, что она никогда не отдает победу, но сегодня ей пришлось это сделать. Начало было тяжелым для меня, но я довольна, что реабилитировалась. Рада снова испытать победные эмоции», — цитирует Смольскую Vprognoze.

Спортсменка показала время 36 минут 7,8 секунды, допустив три промаха.

Второе место заняла россиянка Виктория Сливко, отстав от лидера на 6,8 секунды при 1 промахе. Третьей стала россиянка Анна Григорьева с отставанием 18,4 секунды (1 промах).