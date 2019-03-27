Динара Алимбекова: "Приехала в Тюмень поддержать своего парня"

Олимпийская чемпионка-2018 по биатлону Динара Алимбекова, выступающая за Белоруссию, заявила, что приехала на чемпионат России в Тюмень, чтобы поддержать своего парня - Кирилла Стрельцова. 23-летняя спортсменка добавила, что провела достойный сезон.

- Я приехала поддержать своего парня – Кирилла Стрельцова из Московской области. Плюс провожу в "Жемчужине Сибири" закатку. Я люблю Тюмень. Уже в третий раз приезжаю сюда в конце сезона, мне тут очень нравится, - приводит слова Алимбековой "Тюменская Арена". - Так что совмещаю приятное с полезным.

Довольна ли я итогами сезона? Да, но не скажу, что все прекрасно. В ряде стартов можно было выступать и справляться лучше. Но, в общем, после операции, я считаю, что провела сезон достойно.

Выступление Кирилла? Надеюсь, он порадует меня на огневых рубежах. Потому что он совсем что-то не стреляет.

Алимбекова заняла 54-е место в зачете Кубка мира, набрав 99 очков.

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