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Сегодня, 10:06

Дербушева выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества

Сергей Разин
корреспондент
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на втором этапе Кубка Содружества.

29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 22.07,9 без промахов на огневых рубежах. Серебро у Кристины Резцовой (+5,7 секунды), замкнула тройку Светлана Миронова (+6 секунды)

Среди белорусских спортсменок Динара Смольская показала лучший результат, заняв четвертое место.

Кубок Содружества по биатлону

2-й этап. Ханты-Мансийск

Женщины. Спринт. Топ-5

1. Тамара Дербушева — 22 минуты 07,9 секунды (0 промахов)

2. Кристина Резцова +5,7 (0)

3. Светлана Миронова +6,0 (0)

4. Динара Смольская +12,0 (0)

5. Наталия Шевченко +14,1 (1)

Биатлон
Кристина Резцова
Светлана Миронова
Тамара Дербушева
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