Дербушева победила в масс-старте на чемпионате России по летнему биатлону
14:02
28 июля в Демино состоялись отборочные соревнования к чемпионату мира по летнему биатлону.
Лучшей в женском масс-старте стала Тамара Дербушева (Воронина), представляющая Свердловскую область.
Отборочные соревнования к ЧМ.
Демино (Ярославская область)
Масс-старт. Женщины
1. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 37:03.4 (2 промаха)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — отставание 20.0 (4)
3. Карина Бахтина (Башкортостан) — 21.5 (3)
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