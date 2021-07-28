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Дербушева победила в масс-старте на чемпионате России по летнему биатлону

14:02
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28 июля в Демино состоялись отборочные соревнования к чемпионату мира по летнему биатлону.

Лучшей в женском масс-старте стала Тамара Дербушева (Воронина), представляющая Свердловскую область.

Отборочные соревнования к ЧМ.

Демино (Ярославская область)

Масс-старт. Женщины

1. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 37:03.4 (2 промаха)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — отставание 20.0 (4)

3. Карина Бахтина (Башкортостан) — 21.5 (3)

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Иван Шитик все материалы автора

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