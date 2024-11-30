Дербушева и Бажин выиграли одиночную смешанную эстафету на Кубке России

Биатлонисты Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, представляющие Свердловскую область, стали победителями одиночной смешанной эстафеты на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Спортсмены завершили дистанцию за 37 минут 32,4 секунды, использовав два дополнительных патрона. Вторыми стали Кристина Павлушина и Алексей Зубарев из Московской области, отставшие от лидеров на 53,7 секунды. Третье место заняли Анна Сола и Павел Белько из Белоруссии (+57,1).

Биатлон. Кубок России

Первый этап. Ханты-Мансийск

Одиночная смешанная эстафета

1. Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская-1) — 37.32,4 (0+2)

2. Кристина Павлушина и Алексей Зубарев (Московская-3) — +53,7 (0+10)

3. Анна Сола и Павел Белько (Белоруссия) — +57,1 (2+11)

4. Полина Шевнина и Денис Иродов (Московская-1) — +57,2 (0+10)

5. Елизавета Каплина и Антон Бабиков (Башкортостан-1) — +1.43,4 (0+10)

6. Анастасия Зырянова и Роман Сурнев (Московская-2) — +1.56,8 (0+13)