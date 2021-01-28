Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал заявление Независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), признавшей вину экс-главы организации Андерса Бессеберга в защите интересов российских биатлонистов в допинговых вопросах.

«Давайте перестанем во всем искать политику! Она в этом вопросе отошла на второй план. Да, я согласен, что началось все с политических решений. Но сейчас идет расследование, которое началось по вопросу допинга в нашей стране. Это все приводит к тому, что есть пострадавший только не с нашей стороны. Это прямое следствие тех расследований, которые были проведены. Мы все время пытаемся найти виновных на стороне. А виновны по большей части мы сами!» — сказал Лебедев «СЭ».

Сегодня, 28 января, экс-глава IBU был Бессеберг был признан виновным в нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований в антидопинговом контексте.

(Владислав Флегонтов)