Депардье получил участок под Минском рядом с Дарьей Домрачевой

Французский актер и винодел Жерар Депардье получил участок в Белоруссии в деревне Лапоровичи под Минском, информирует tut.by. Земельный участок находится в районе улицы Спортивной, а его соседями стали известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.

Жерар Депардье не раз приезжал в Беларусь. В 2015 он познакомился с Александром Лукашенко, они вместе косили траву, беседовали о сельском хозяйстве, также президент показал французскому актеру резиденцию «Озерный» в Острошицком городке. Тогда Депардье заявил, что хотел бы пожить среди крестьян в Беларуси, «потому что там красиво и президент хороший человек».

?Напомним, что президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Актер сохранил и французское гражданство.

«Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого имущества, в деревне Лапоровичи по решению Папернянского сельского исполнительного комитета № 180 от 26 марта 2019 года был выделен земельный участок на 0,1500 га для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, — говорится в сообщении. — Договор аренды на этот участок в тот же день, 26 марта, заключен между Папернянским сельским исполнительным комитетом и гражданином России, который прописан в Саранске, Жераром Ксавье Депардье на 99 лет. Годовая стоимость аренды — 132,96 рубля».

Участок для Депардье находится в Лапоровичах в районе улицы Спортивной. Соседями французского актера стали Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.

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