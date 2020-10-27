Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» прокомментировал решение антидопинговой панели CAS признать виновным российского биатлониста Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил. Устюгова лишили золотых медалей на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.

— Решение назревало. Я на протяжении последних лет очень часто обращался к Устюгову и буквально умолял его начать объяснять в публичной плоскости максимально подробно, что и как происходило с его здоровьем, кровью, — сказал Губерниев «СЭ». — Евгений, как мы помним, молчал. Молчание в таких эпизодах равносильно смертному приговору, что в итоге и получилось. Он слишком поздно начал обращать внимание на все эти вещи. Впереди еще есть заседание CAS, будем бороться до конца, но я бы не стал рассчитывать там на что-то серьезное. Могу только поздравить Мартена Фуркада с очередной олимпийской медалью.

У меня даже сил возмущаться нет. Мне настолько это все надоело. Конечно, я могу сейчас снова сказать о предвзятом отношении. Но, как в деле Ивана Голунова, в таких историях с самого начала нужна совершенно невероятная огласка с объяснениями, встречами с журналистами. Нужна закулисная работа, которая приводит к результату. В итоге мы лишились очередной олимпийской награды. (Сергей Федоров)