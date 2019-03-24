"Давно никто не делал ничего подобного". Йоханнес Бе - о своем выступлении в сезоне-2018/19

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе признался, что проводит лучший сезон в карьере. 25-летний норвежец выиграл 15 личных гонок в сезоне, побив рекорд пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.

- Я очень счастлив. Выиграл 15 личных гонок в сезоне. К тому же четыре золота на чемпионате мира. Это самый лучший сезон! - приводит слова Бе Калашников Media. - Следующий сезон? Это очень сложно, ты не должен слишком много об этом думать.

Ты просто должен попытаться: быть лучше, тренироваться лучше, но даже это не будет означать, что сезон будет лучше. Давно никто не делал ничего подобного. Возможно, когда-нибудь в будущем.

Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 1230 очков.

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