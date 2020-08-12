«Давайте оставаться людьми». Домрачева — о ситуации в Белоруссии
Бывшая биатлонистка Дарья Домрачева высказала свое отношении к ситуации в Белоруссии, где проходят акции протеста.
«Ситуации на улицах не могут не беспокоить... Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обоих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы, — написала Домрачева в Instagram. — Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми».
Ситуации на улицах не могут не беспокоить...Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям ОБОИХ СТОРОН конфликта: Уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, ГУМАННЫЕ методы решения проблем. ??? Мы все люди. Давайте оставаться Людьми.
34-летняя Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы, победительница Кубка мира-2014/15.
Дополнительная информация: