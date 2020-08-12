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«Давайте оставаться людьми». Домрачева — о ситуации в Белоруссии

15:11
Дарья Домрачева. Фото "Беларусь сегодня".
Дарья Домрачева. Фото "Беларусь сегодня".
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Бывшая биатлонистка Дарья Домрачева высказала свое отношении к ситуации в Белоруссии, где проходят акции протеста.

«Ситуации на улицах не могут не беспокоить... Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обоих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы, — написала Домрачева в Instagram. — Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми».

34-летняя Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы, победительница Кубка мира-2014/15.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDxDCmKhlWr/

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