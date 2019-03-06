Дарья Домрачева: "Решение завершить карьеру - верное"

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева заявила, что считает правильным свое решение завершить карьеру. 32-летняя белорусская спортсменка объявила об уходе из спорта в июне 2018 года.

- На сегодняшний день действительно понимаю, что это решение для меня верное. Именно сегодня это так, - приводит слова Домрачевой "Калашников Media". - На данном этапе пока мы только-только завершили карьеру, лично я чувствую, что мне нужно от биатлона немного отдохнуть и вообще переключиться на что-то другое, а потом поживем-увидим. Вообще всю эту информацию, знания и опыт, что очень ценно, их очень много, это нужно переварить и дальше будет видно. Пока нужно от этого отойти, отдохнуть и концентрироваться на других вещах.

Напомним, Домрачева также является двукратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира-2014/15.

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